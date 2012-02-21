Податкова міліція повернула з «тіні» 8,5 млн. грн

З початку 2012 року силами податкової міліції ДПС у Вінницькій області до бюджету спрямовано понад 8,5 млн. грн. Майже 3,5 мільйона гривень відшкодовано за кримінальними справами. За неповні два місяці податківцям вдалося встановити 10 фактів необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ на суму 1,34 млн. грн.

Як повідомила прес-офіцер управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська, на сьогодні співробітниками податкової міліції викрито 18 злочинів у сфері оподаткування, усі – тяжкі та особливо тяжкі. Викрито 5 підпільних цехів по незаконному виготовленню алкогольної продукції. З незаконного обігу вилучено 37 тисяч літрів лікеро-горілчаної продукції на суму 1,3 млн. грн.