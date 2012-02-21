Американці дали барській лікарні грошей на дефібрилятор

За сприяння волонтера «Корпусу миру» США в Україні Маргарет Хенкемп, яка працює при Асоціації користувачів Барської районної бібліотеки „Світ інформації” місцевій лікарні були передані кошти в сумі 10200 грн. для придбання медичного приладу – дефібрилятора.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Протягом останнього часу М. Хенкемп працювала над тим, щоб якимось чином допомогти Барській лікарні придбати дефібрилятор для реанімаційного відділення. В результаті проведеного завдяки Інтернету фандрейзингу, вона отримала добровільні пожертвування від громадян США з Нью-Йорка, Каліфорнії, Вірджинії, Іллінойса, Орегону, Мена. Відгукнулися також представник української діаспори Василь Дімовський з Арізони та рідна сестра волонтерки, жителька Флориди Тері Роз.

Це лише частина вартості медичного приладу, однак очільник району Микола Радіонов пообіцяв підтримати добру справу і відшукати решту коштів для придбання приладу та іншої медичної техніки, що вкрай необхідна лікарні.