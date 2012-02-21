«Лізингові» 257 тис. гривень фермер вирішив не повертати

Лізингові схеми – чи не єдиний спосіб придбати техніку для малих і середніх фермерських господарств. Проте ризиковий характер аграрного бізнесу досить часто ставить господарів на межу банкрутства. Але і за сприятливих умов вітчизняних підприємців важко назвати зразковими платниками за кредитними чи лізинговими зобов’язаннями.

Так, прокуратурі Вінницької області довелося втрутитись у стосунки Вінницької філії НАК "Украгролізинг" та одного із фермерських господарств.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою в порядку господарського судочинства заявлено позов в інтересах держави в особі ДПАТ "НАК "Украгролізинг" - Вінницької філії НАК "Украгролізинг" до одного із фермерських господарств про стягнення заборгованості по лізингових платежах на загальну суму 257 тисяч гривень.