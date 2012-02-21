32 тисячі вінничан - за націоналізацію стратегічних підприємств

Мешканці і Вінниці повністю підтримують всі питання, винесені комуністами на партійному проекті "Народний референдум", який стартував влітку минулого року.

Про це інформаційній агенції «Голос. гa» повідомили в прес-службі КПУ.

Як повідомила перший секретар Вінницького обкому КПУ Лідія Закусилова, на сьогоднішній день, незважаючи на морози, у референдумі взяли участь більше 32 тисяч чоловік.

- Так, морози не дозволяють нам щодня спілкуватися на вулицях з городянами, тому ми встановлюємо інформпункти, де наші активісти, крім опитування, роздають партійні газети і листівки. Люди підходять, цікавляться і беруть участь у голосуванні. Величезною підтримкою наших городян користуються ініціативи Компартії монополізувати виробництво горілчано-тютюнової продукції та націоналізувати основні стратегічні галузі промисловості. Очевидна тенденція: люди все більше переймаються лівими ідеями - ідеями комуністів, - сказала Лідія Закусилова.