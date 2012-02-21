Субсидії на оплату ком послуг потребує кожна 16-та родина

У січні 2012 року за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг звернулося 3,4 тис. сімей (на 15,0% менше, ніж за цей же період 2011 року). Питома вага звернень сімей, які проживають у міських поселеннях склала 81,7%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

У січні 2012 року кількість сімей учасників Програми житлових субсидій, які одержували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 6,3% від загальної кількості сімей області, що лише на 3,7 в.п. менше, ніж у січні 2011 року.

Серед районів найбільша питома вага сімей, які отримували субсидії в загальній кількості отримувачів субсидій у м. Вінниці, Гайсинському, Мурованокуриловецькому, Барському районах (39,9 – 3,6%), а найменша – у Чернівецькому, Крижопільському, Бершадському та Жмеринському районах (0,1 – 0,6%).

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у січні 2012 року збільшився у порівнянні з відповідним періодом 2011 року на 7,6% і становив 193,7 грн. Серед районів найбільший розмір спостерігався у Козятинському, Літинському, Хмільницькому районах та м. Вінниці (787,0 – 221,2 грн.), найменший – у Піщанському, Крижопільському та Іллінецькому районах (6,0 – 69,7 грн.).

За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають сім'ї з однієї особи, у січні поточного року їх частка склала 61,8% усіх сімей.