Вінничани здобули три медалі «Найсильніших боксерів України»

У Броварах (Київщина) фінішував традиційний турнір «Найсильніших боксерів України». У кожну вагову категорію організатори персонально запрошували по 8 найсильніших боксерів країни, яких забезпечували безкоштовним харчуванням та проживанням. У змаганні взяли участь навіть діючі чемпіони світу серед чоловіків, які у черговий раз підтвердили свій клас: Євген Хитров (Кривий Ріг), Тарас Шелестюк (Суми) та Олександр Усик (Крим).

Вінниччину на турнірі презентували троє спортсменів. Двоє з них стали бронзовими призерами. Це дворазовий чемпіон світу (серед юнаків і юніорів), учень старшого тренера олімпійського резерву збірної України Леоніда Лоївського Олег Неклюдов та Сергій Сергієв, вихованець ШВСМ та бокс-клубу «Ліга «Олімпійські резерви». А Денис Козарук, який також представляє ШВСМ та «Олімпійські резерви», цього разу виявився другим.

Сергію Сергієву – 19 років, він – майстер спорту України. Це звання він отримав за перемогу на міжнародному турнірі серед молоді. На відміну від майстрів спорту міжнародного класу Неклюдова і Козарука, медаль у Броварах – найважливіше досягнення Сергієва у кар’єрі на дорослому рівні. Боксом спортсмен займається вже шостий рік. Сергій мріє потрапити на Олімпіаду, але розуміє, що для цього треба ще дуже багато трудитися. Його кумиром у боксі є вітчизняний чемпіон світу Сергій Ломаченко.

– У Броварах я змагався у ваговій категорії 56 кг. Перший бій виграв за очками (14:10) у чернівецького боксера, майстра спорту Івана Страшного. А у другому поєдинку, на жаль, поступився в Павла Іщенка (Херсон), який і виграв цей турнір. Мене зняли з цього бою через травму руки, – розвідає Сергій Сергіїв.