Янукович особисто контролюватиме, як Джига дбає про людей

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє особисто проконтролювати, як голови обласних державних адміністрацій вивчають проблеми людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Ради регіонів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, в людей сьогодні дуже багато невирішених питань, які пов’язані із системними проблемами країни, але є й такі питання, які може вирішити губернатор.

«Є випадки, коли доля людини знаходиться у ваших руках, а дуже часто за долею однієї людини стоїть доля сім’ї», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до керівників областей.

«Я буду намагатися подивитись, як ви це робите особисто», - пообіцяв В.ЯНУКОВИЧ.