За здане молоко та м’ясо платитимуть дотацію

На виконання Указу Президента України від 6 червня 2000 року № 767 “Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку” в області здійснюються заходи щодо ефективної роботи організованого аграрного ринку, зокрема: збільшення обсягів біржової торгівлі, запровадження укладення на біржі форвардних контрактів, проведення ярмаркових заходів щодо продажу сільськогосподарської продукції, створення та розвитку суб’єктів інфраструктури аграрного ринку, в тому числі сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, молокоприймальних пунктів.

Про це повідомила на підсумковій Колегії за 2011 рік заступник начальника Головного управління АПК Валентина Кирилюк.

За 2011 рік через Вінницьку товарну універсальну біржу реалізовано сільськогосподарської продукції та продуктів харчування на 48,2 млн. грн., в тому числі за форвардними контрактами - 2 тис. тонн сільськогосподарської продукції на 9,7 млн. грн.

В області працює 87 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які з початку року надали громадянам сільської місцевості послуг на 13,9 млн. грн.

В області функціонують 92 продовольчих ринки.

У 2011 році державна підтримка підприємств АПК області здійснювалась по 7-ти державних програмах в обсязі 73,6 млн. грн.

З обласного бюджету профінансовано 6,8 млн. грн. на програми в галузі сільського господарства, лісового господарства та природоохоронні заходи.

На 2012 рік передбачено кошти на фінансування програм в галузі АПК на 518 мільйонів грн. більше, ніж в 2011 році.

У 2011 році активізувалось залучення кредитних ресурсів в сільськогосподарське виробництво. Підприємствами АПК залучено в банківських установах 971,7 млн. грн. кредитних коштів, або на 708,7 млн. грн. більше як у 2010 році, в тому числі сільгосптоваровиробниками залучено 406,4 млн. грн., або на 206,9 млн. грн. більше як у 2010 році.

При цьому середньозважена відсоткова ставка знизилась з 22,2 до 17,2 %.

Сприятлива цінова ситуація на ринку сільськогосподарської продукції дала змогу сільськогосподарським товаровиробникам забезпечити ефективне ведення галузі. Прогнозований рівень рентабельності в 2011 році становитиме біля 28,3 %.

Часткова компенсація по кредитах за рахунок державних коштів значно знизить кредитні ставки для підприємств АПК.

З 1 січня 2012 року повертається схема виплати переробниками дотацій за здане молоко та м’ясо виробникам.

Найближчим часом, згідно із дорученням Міністерства АПК, буде проведено нараду щодо забезпечення стабільної цінової політики на ринку молока.