Вінничани цікавляться генеалогічним деревом і репресованими предками

Значно зросла кількість запитів громадян до Вінницького обласного архіву щодо своїх репресованих предків. В 2011 році виконано понад 5 тисяч подібних запитів.

Про це 21 лютого на прес-конференції повідомив директор Державного архіву Вінницької області Юрій Легун.

- Сьогодні підходить до завершення програма створення каталогу метричних книг. Це – в рамках загальнодержавної програми. Зростає кількість запитів генеалогічного характеру. Тут є певний матеріальний інтерес, зокрема оформлення карти поляка, - зазначає Юрій Легун.

Також, за словами керманича архівної справи області, надходить безліч запитів з Німеччини та США щодо підтвердження перебування тих чи інших осіб у гетто за часів Другої Світової війни.

Функції Вінницького міського архіву виявляються дещо іншими, оскільки громадяни в переважній більшості звертаються за інформацією щодо власних справ при оформленні пенсії. В інших містах подібні архіви виконують функцію трудових, оскільки багато підприємств в результаті ліквідації не мають правонаступників і передають матеріали саме до архівів.

За словами Юрія Лагуна, законодавство не забороняє при оформленні довідок для пенсійного фонду архівним фондам брати плату. Але поки що Вінницька міська влада в цьому плані лояльна до своїх громадян, і такої плати не запроваджує.