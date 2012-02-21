Низькопольні луцькі «Богдани» вже «марширують» Вінницею

Автобусний парк комунального підприємства «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» поповнився 15 новенькими автобусами «Богдан» А70110 – новий транспорт для пасажирських перевезень міська влада Вінниці придбала в кредит на майже 18 мільйонів гривень.

Про це з посиланням на прес-службу ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «АК «Богдан Моторс» повідомив портал «Моя Вінниця».

Поставка пасажирських автобусів «Богдан» здійснена завдяки виграному лучанами відкритих конкурсних торгів, які оголосило КП «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління». Вінничани надали перевагу міським автобусам з низьким рівнем підлоги «Богдан» А70110, який розрахований на понад сто пасажирів, із них - 28 місць для сидіння.

«Техніка надійна в експлуатації навіть коли були тріскучі морози. «Богдани» виходили на лінію без проблем. Автобус 70110 сподобався нашим спеціалістам, а встановлений на ньому німецький двигун дозволяє відчутно економити паливо», - говорить начальник автопарку Вінницького трамвайно-тролейбусного управління Віктор Конончук.

Позаяк луцькі автобуси ще й обладнані пандусом для інвалідів, дитячих візочків, а також у салоні є інформаційна стрічка, вінничани мають намір придбати ще кілька десятків таких автобусів.