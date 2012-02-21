Нову схему руху пасажирам роз’яснюють волонтери

Сьогодні, 21 лютого, у місті почали працювати 20 інформаційних пунктів, де волонтери допомагають вінничанам познайомитись із новою мережею громадських перевезень та роздають друковані схеми. Такі пункти розташовані у найбільш людних місцях – на перетині транспортних маршрутів, а також на деяких кінцевих зупинках.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

За два дні до старту в місті нової схеми руху громадського транспорту, інформування мешканців міста про транспортні зміни підсилили інформаційні пункти, які встановлені на зупинках громадського транспорту. У такий спосіб вінничани мають можливість ознайомитись із новою схемою і одразу отримати відповіді на свої питання, залишити власні пропозиції та побажання, які волонтери передаватимуть для опрацювання робочій групі, яка займається впровадженням нової системи пасажирських перевезень у місті.

Інформаційні пункти працюватимуть на вулицях міста на фіксованих точках до кінця цього тижня. У разі потреби їх робота буде продовжена. Такі інформаційні осередки працюють зранку, з 7-ї до 10-ї години. Саме у цей час переважна більшість людей їдуть у справах або на роботу.

Одним з завдань інформаційних пунктів є збір пропозицій та зауважень вінничан. Щодня ця інформація буде передаватись на розгляд робочої групи, до складу якої входять представники департаменту енергетики, транспорту та зв’язку, фахівці технічного університету, ТТУ і маршрутні перевізники. Окрім аналізу пропозицій та побажань вінничан ця група буде моніторити роботу нової схеми. У приватному секторі відслідковувати як рухатиметься громадський транспорт з перших днів нововведень будуть квартальні комітети.