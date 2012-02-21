Обласний архів переходить на електронний документообіг

В планах Вінницького обласного архіву – забезпечити максимальний доступ українцям та іноземцям до тих матеріалів, які зберігаються в установі. Протягом 2011 року працівниками архівної установи зроблено 250 тисяч сканів та копій, які переведені в електронний формат.

Про це на прес-конференції повідомив директор Державного архіву Вінницької області Юрій Легун.

- Минулого року відкрито інформаційний сайт архіву Вінницької області. Розміщення каталогу у вільному доступі є важливим кроком в інформуванні громадян, - сказав він.

Загалом архів Вінницької області має близько півтора мільйона архівних справ, 936 з яких вже переведено в електронний формат. Зважаючи на те, що це справа надзвичайно копітка і відповідальна, зроблено вже немалий обсяг роботи. Крім того, що в електронних архівах акумулюються і власне справи, також робляться їхні копії. Події останніх тижнів в Україні зокрема засвідчують, що аби застерегтися від хакерських атак, необхідно обов’язково мати так звані страхові копії.

Для захисту архівних документів від крадіжок в читальному залі ведеться постійне відеоспостереження. При видачі справ дослідникам усі сторінки видаються пронумерованими.