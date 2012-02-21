У міському конкурсі «Лідер-2012» перемогла Ганна Бабіна

Сьогодні, 21 лютого, у Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва відбувся фінал щорічного міського конкурсу голів рад учнівського врядування «Лідер-2012». «Мій проект для рідного міста» - так звучала тема конкурсу.

Переможницею конкурсу стала голова Ради учнівського самоврядування Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №36 Ганна БАБІНА. Вона презентувала проект «Чарлідинг».

У фіналі конкурсу «Лідер 2012» взяло участь 7 учасників Вінницьких шкіл – Олександр БАХУР (ЗШ І-ІІІ ст.- ліцею №7, проект «Школа майбутнього»), Антон КАРПОВИЧ (ЗШ І-ІІІ ст.№16, проект «Критий скейтпарк»), Діана КАЛЬНИЦЬКА (ЗШ І-ІІІ ст.№35, проект «Парк відпочинку»), Анастасія КАЛІЦІНСЬКА (ЗШ І-ІІІ ст.№3, проект «Міський молодіжний центр»), Ольга ГОРОХОВИХ (ЗШ І-ІІІ ст.№18, проект «Перетворення парку «Дружби народів» на Парк Національних культур»), Ігор ПЕРЕКРЕСТЕНКО (ЗШ І-ІІІ ст.-гімназії №23, проект «Світ професій»). Під час фіналу учасники мали змогу не лише презентувати свої проекти, а й позмагатися між собою, проявивши свої лідерські, організаторські та ораторські здібності.

Всі учасники фіналу конкурсу «Лідер-2012» отримали грошові сертифікати від Благодійного фонду «Подільська громада».

