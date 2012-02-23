Нардеп Корж і бізнесмен Продивус передали вінничанам ліків на мільйон

На Вінниччині, як одному із трьох пілотних регіонів, триває медична реформа. Населення і медики вивчають на собі як вигоди, так прорахунки реформування. Справа йде туго, однозначно зміни сприймаються далеко не всіма, але потроху охорона здоров'я на Поділлі наближається до того стандарту, який повинен відповідати запитам людей і вимогам сучасності.

Проте, зусиль центральної і місцевої влади, попри проголошення модернізації вітчизняної медицини національним пріоритетом, наразі не досить.

- Ми прекрасно розуміємо, що просуванню реформи треба допомагати, - сказав народний депутат України, заступник голови Комітету ВРУ з питань охорони здоров'я Віктор Корж на прес-конференції у Вінниці. - Тому так важливо налагодити державно-приватне партнерство з соціально відповідальним бізнесом і мати в ділових колах таких однодумців, як голова ПАТ “Мостобуд” вінничанин Володимир Продивус.

Віктор Корж повідомив, що наразі в області реалізовується кілька проектів, які сприятимуть підвищенню якості медичних послуг. Зкрема, всі сімейні лікарі і фельдшери області безкоштовно забезпечуєються фармацевтичним довідником і “Довідником терапевта”. А невропатологи, терапевти і сімейні лікарі - безкоштовною передплатою на спеціалізовані журнали. Інший проект - будівництво аптечних закладів, які можуть обслуговувати від трьох до 5 тисяч жителів, з приміщенням для тимчасового житла медпрацівників.

За словами нардепа, на реалізацію пілотного проекту медичної реформи у Вінницькій області з Державного бюджету буде додатково виділено 183 мільйони гривень. Зрозуміло, що цих коштів замало. Зокрема, вінничани відчувають сьогодні дефіцит ліків, а особливо - вразливі категорії населення.

- Завдяки допомозі Володимира Степановича ми передаємо обласному управлінню охорони здоров'я і представнику товариства “Червоного Хреста” сертифікати на мільйон гривень для придбання протиалергійних препаратів та сорбентів.

Прокоментував спільну акцію і меценат.

- Я завжди готовий підтримати хороші ідеї. Все, що стосується Вінниці, Вінницької області, я готовий підтримати і морально, і фінансово, і організаційно. Зокрема, те, що робить Віктор Петрович Корж. І побільше б нам людей, які прийдуть у наше місто, в нашу область і скажуть: ми готові допомогти, ми готові проінвестувати.

Топовою ж темою прес-конференції стало питання ролі сімейного лікаря у реформі медичної галузі. Зокрема, журналістів цікавило, чи готовий відомий бізнесмен Продивус довірити своє життя медикам, яким у терміновому порядку довелося перекваліфіковуватись у сімейних лікарів.

- У нас був сімейний лікар, коли ми жили у Сосонці Вінницького району, коли ще була жива моя мама, інвалід І-ї групи. Я й досі пам'ятаю Анну Альбінівну, яка лікувала нашу родину, ми постійно до неї звертались, - сказав Володимир Продивус. - Вона була винятковим лікарем, знала усе село на ім'я і по-батькові, кілька поколінь від малого до старого. Для багатьох моїх односельчан вона була мало не членом родини. І зараз ми йдемо правильним шляхом. Це дуже важливо, коли лікар знає всю сім'ю, всі їхні проблеми, які в кого були захворювання і навіть чим родина харчується. Це знання і його добре слово часом дають більшу користь, ніж медикаменти.

Я радий допомогти в реалізації проектів, про які сьогодні йшлося, на Вінниччині, і хочу, щоб нинішні сімейні лікарі, які приходять до нас, були такими ж людяними і знаючими.