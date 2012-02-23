У ДТП під Вінницею постраждало троє людей

21 лютого, о 8.50 годині ранку, на автодорозі Вінниця – Житомир, біля смт. Стрижавка, 63-річний вінничанин, водій автомобіля «Subaru Tribeca», рухаючись у напрямку м. Вінниці по правій смузі руху, почав здійснювати маневр розвороту ліворуч та допустив зіткнення з рейсовим автобусом «Еталон» сполучення Глухівці – Вінниця, якій рухався по правій смузі руху.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

На момент зіткнення у автобусі, яким керував 46-річний житель м.Вінниці, знаходилося близько двадцяти пасажирів. Одна з пасажирок, 45-річна жінка, жителька села Корделівка Калинівського району, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до нейрохірургічного відділення вінницької лікарні. У жінки струс головного мозку та забій м’яких тканин голови.

Найбільше у аварії постраждав водій іномарки та його 53-річна пасажирка. Вони з численними тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізовані до реанімаційного відділення вінницької лікарні.

За фактом ДТП проводиться перевірка.