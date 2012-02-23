До Вінниці завітали акробати з 14 країн
«Зірки над Бугом» триватимуть до 25 лютого
22 лютого Вінницький міський голова Володимир Гройсман прийняв керівників делегацій 14 країн, які приїхали на традиційний міжнародний турнір зі спортивної акробатики «Зірки над Бугом». Серед них – не лише спортсмени з країн СНД, але й представники Бельгії, Болгарії, Нідерландів, Ізраїлю, Франції та Польщі. Гості з Узбекистану назвали вінницький турнір «малим чемпіонатом світу», на який збираються всі найсильніші акробати своїх країн. Росіяни наголосили, що у «Зірках над Бугом» можна з успіхом «обкатати» важливі елементи та композиції, які потім презентуються на чемпіонатах світу та Європи. Усі гості дякували засновнику школи вінницької акробатики Леоніду Голяку і міській владі за чудову організацію турніру. Утім, водночас констатували, що фасад спорткомплексу «Авангард», де проходять «Зірки над Бугом», давно потребує нагального ремонту.
– Ще у 2004 році СК «Авангард» профспілки продали приватним інвесторам, які й мають дбати про ремонт будівлі, – відповів на закид Володимир Гройсман. – На жаль, поки що у Вінниці немає власного Палацу спорту, у якому мають проходити престижні міжнародні змагання. Нині ми ведемо перемовини про передачу місту спорткомплексу армії (СКА). У цьому разі за рахунок коштів міського бюджету ми зробили би там капітальний ремонт.
Довідка. «Зірки над Бугом» проходять у СК «Авангард». Вхід – вільний. 23 та 24 лютого змагання відбуватимуться з 10.00 до 20.00, 25 лютого – з 11.00 до 17.00.