До Вінниці завітали акробати з 14 країн

22 лютого Вінницький міський голова Володимир Гройсман прийняв керівників делегацій 14 країн, які приїхали на традиційний міжнародний турнір зі спортивної акробатики «Зірки над Бугом». Серед них – не лише спортсмени з країн СНД, але й представники Бельгії, Болгарії, Нідерландів, Ізраїлю, Франції та Польщі. Гості з Узбекистану назвали вінницький турнір «малим чемпіонатом світу», на який збираються всі найсильніші акробати своїх країн. Росіяни наголосили, що у «Зірках над Бугом» можна з успіхом «обкатати» важливі елементи та композиції, які потім презентуються на чемпіонатах світу та Європи. Усі гості дякували засновнику школи вінницької акробатики Леоніду Голяку і міській владі за чудову організацію турніру. Утім, водночас констатували, що фасад спорткомплексу «Авангард», де проходять «Зірки над Бугом», давно потребує нагального ремонту.

– Ще у 2004 році СК «Авангард» профспілки продали приватним інвесторам, які й мають дбати про ремонт будівлі, – відповів на закид Володимир Гройсман. – На жаль, поки що у Вінниці немає власного Палацу спорту, у якому мають проходити престижні міжнародні змагання. Нині ми ведемо перемовини про передачу місту спорткомплексу армії (СКА). У цьому разі за рахунок коштів міського бюджету ми зробили би там капітальний ремонт.

Довідка. «Зірки над Бугом» проходять у СК «Авангард». Вхід – вільний. 23 та 24 лютого змагання відбуватимуться з 10.00 до 20.00, 25 лютого – з 11.00 до 17.00.