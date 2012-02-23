На території цегельного заводу житимуть люди
11:06, 23 лютого 2012Вінниця
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Призначення промзони переглянуть
Вінницька влада планує переглянути цільове призначення окремих промислових зон.
Про це з посиланням на директора департаменту містобудування та архітектури Вінницької міської ради Максима Мартинюка повідомило видання “Місто”.
- Ми схиляємось до рішення, щоб територію, яку займає завод, перспективним планом віднести до садибної забудови, - повідомив Максим Мартиню. - Це буде означати, що завод на існуючих потужностях працюватиме, поки буде мати економічний сенс, а потім виробництво перенесуть в інше місце.
Також перспективним планом передбачається віднести територію заводу “Термінал” до житлової забудови, оскільки підприємство не працює, а у той же час оточене житловими кварталами.
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