На території цегельного заводу житимуть люди

Вінницька влада планує переглянути цільове призначення окремих промислових зон.

Про це з посиланням на директора департаменту містобудування та архітектури Вінницької міської ради Максима Мартинюка повідомило видання “Місто”.

- Ми схиляємось до рішення, щоб територію, яку займає завод, перспективним планом віднести до садибної забудови, - повідомив Максим Мартиню. - Це буде означати, що завод на існуючих потужностях працюватиме, поки буде мати економічний сенс, а потім виробництво перенесуть в інше місце.

Також перспективним планом передбачається віднести територію заводу “Термінал” до житлової забудови, оскільки підприємство не працює, а у той же час оточене житловими кварталами.