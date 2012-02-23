Чотири райлікарні завищили тарифи на послуги

Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного Комітету оштрафувало Хмільницьку, Немирівську, Чечельницьку та Тиврівську центральні районні лікарні на 3 тис. грн., 2 тис. грн., 1,3 тис. грн. та 5 тис. грн. відповідно за зловживання монопольним становищем.

Про це повідомила Прес-служба АМКУ.

Як встановило Відділення, лікарні при формуванні тарифу на платні медичні послуги завищили норми часу на їх проведення, що стало причиною зростання вартості самих послуг. Відповідачі визнали порушення та переглянули тарифи.