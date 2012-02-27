П’яні вінницькі мужики хапаються за "Шмайсера"

Посварившись з сусідом, 30-річний чоловік вистрілив у нього з револьвера. Обидва учасники конфлікту перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

24 лютого, близько десятої години вечора, до Вінницької міської лікарні каретою швидкої допомоги з вогнепальним пораненням параорбітальної ділянки лівого ока був госпіталізований 43-річний житель міста Вінниці. Чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Працівниками міліції попередньо встановлено, що вогнепальне поранення потерпілий отримав через свого 30-річного сусіда. Обидва чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння, коли між ними виникла суперечка. Аби розв’язати конфлікт, один з учасників сварки схопився за зброю. Він вистрілив у свого сусіда з револьвера «Шмайсер 430» калібру 4 мм.

Наразі працівниками міліції зброя вилучена, а її власник затриманий. Встановлено, що власник дану зброю зберігав законно. На це у нього є усі необхідні дозвільні документи.

Нині вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 122 Кримінального кодексу України – «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження».