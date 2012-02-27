На модернізацію громадського транспорту треба 400 млн. гривень

Вінницький комунальний транспорт упродовж останніх років зазнав суттєвої модернізації, грошовий еквівалент якої — від 350 до 400 млн. гривень.

Про це повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман.

За словами мера, власне фінансові інвестиції міста в модернізацію — 50 мільйонів, решту ж оновлень рухомого складу електротранспорту, обладнання тощо вдалося здійсниити за рахунок позабюджетних надходжень. В основному за рахунок швейцарців, котрі подарували Вінниці трамваї “Міражі”.

Аби завершити модернізацію міського транспорту повністю, Вінниці треба залучити іще 400 мільйонів гривень. В першу чергу — для оновлення та поповнення парку тролейбусів.

Поліпшити справи КП “Вінницьке ТТУ” планують, зокрема, і за рахунок зростання надходжень внаслідок запровадження нової схеми руху транспорту. За словами директора ТТУ Володимира Бугайчука, наразі обсяг щоденних надходжень від перевезень пасажирів зріс на 30-40 тис. гривень щодня. Тобто, очікування за підсумками місяця — плюс 900 тис. офіційно на рахунок підприємства.

Додатково зароблятиме ТТУ 250 тис. гривень за місяць на маршрутниках, які щомісяця платитимуть підприємству по 1000 грн. за медичний та техконтроль, розробку графіків руху та послуги диспетчерів тощо. Принаймні, протягом тестування нової схеми руху. А потім очікується підписання договору між власниками маршруток та ТТУ на п'ять років. Які умови співпраці передбачатиме новий договір наразі не відомо.

Наразі ж “Вінницьке ТТУ” щороку збиткує на 5-7 млн. гривень. Не в останню чергу через недостатню (40%) компенсацію державою безкоштовного перевезення пільговиків.