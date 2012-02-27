Новий директор Представництва Світового Банку відвідав Вінниччину

Новопризначений Чімяу Фан - директор Представництва Світового Банку в Україні, Білорусі та Молдові – відвідав Вінницьку область. Це перший візит в регіони нашої країни Чімяо Фана, якого призначено на чотири роки в Україну. Під час візиту директор відвідав Черепашинський центр первинно-санітарної допомоги та Калинівську лікарню, ознайомившись із ходом реалізації медичної реформи в пілотноній області – Вінницькій. Він зазначив, що Світовий Банк два тижні тому прийняв стратегію щодо України, яка буде впроваджуватися в нашій країні протягом наступних чотирьох років. Чімяу Фан зазначив, що місія Світового Банку України в своєму стратегічному плануванні намагатиметься допомогти впроваджувати задекларовані Президентом України реформи.

Під час візиту він зустрівся із головою Вінницької обласної державної адміністрації Миколою Джигою, міським головою Володимиром Гройсманом та головою обласної ради Сергієм Татусяком. Мова йшла про спільні точки дотику у співпраці області та Представництва Світового Банку в Україні.

