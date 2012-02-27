Колишні співмешканці побилися за тумбочку до смерті

На Літинщині побутова сварка закінчилася загибеллю 46 – річного чоловіка. Він помер внаслідок отриманої черепно – мозкової травми, яку, як з’ясувалося, йому завдала колишня 26 - річна співмешканка. Ця подія сталася днями в одному із сіл Літинського району.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Про обставини цього злочину розповів начальник Літинського райвідділу міліції Олександр Король. Покійного чоловіка виявила його рідна сестра, яка не змогла до нього додзвонитися і прийшла до помешкання. Її брат лежав на ліжку і зовні це було схоже на природну смерть. В помешканні не було видно слідів бійки. Справжню причину смерті встановили фахівці, які виявили у чоловіка закриту черепно – мозкову травму. Згодом правоохоронці встановили підозрюваних осіб.

У скоєнні тяжкого злочину сьогодні обґрунтовано підозрюється його колишня 26–річна співмешканка, з якою вони прожили три роки і яка днями прийшла до нього, щоб забрати, з її слів, свою тумбочку. Вона прийшла разом зі своїм новим чоловіком. З’ясування відносин переросло в бійку між чоловіками, під час якої молода жінка схопила дерев’яне поліно і вдарила господаря по голові. Зі слів підозрюваних, на той час чоловік був ще живий. Він вигнав їх за поріг і зачинив двері. Наразі встановлено, що саме цей удар призвів до смертельних наслідків.

Як повідомив начальник Літинського райвідділу міліції Олександр Король, за даним фактом порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу. (Нанесення тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.