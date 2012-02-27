Вінничани обиратимуть оптимальні маршрути на сайті міськради

Вінницька міська рада запроваджує для городян новий сервіс. Незабаром вінничани зможуть обирати оптимальний маршрут до мети своєї поїздки за допомогою сайту міської ради.

Про це повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман.

- Назабаром на сайті запрацює новий сервіс, за допомогою якого людина зможе заздалегідь визначити, яким видом траспорту ій найкраще дістатися з пункту А в пункт Б.

Протягом тижня ця функція сайту опрацьовуватиметься програмістами і незабаром стане доступною для усіх.