На Вінниччині відкрили ворота у ЄС через Єврорегіон "Дністер"

У Вінниці, в приміщенні Вінницької обласної ради, 27 лютого відбулося перше засідання та установчі збори Єврорегіону „Дністер”. На порядку денному було 9 важливих питань. З-поміж головних було обрання Ради Єврорегіону „Дністер” як керівного органу, який керуватиметься нормами Статуту. До складу Ради війшли по 7 представників від української сторони та республіки Молдова. Зокрема, Вінниччину в Єврорегіоні „Дністер” представлятимуть голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк (його обрано Головою Ради на два роки), заступник голови Вінницької ОДА Іван Мовчан, заступник голови обласної ради Ігор Кревський, заступник вінницького міського голови Валерій Коровій, голова постійної Комісії обласної ради з питань Євроінтеграції Олексій Гаврилов, голова Ямпільської РДА Володимир Волошин, ректор ВНТУ Володимир Грабко. З боку молдовського представництва увійшли очільники 5-ти районів, Міністр регіонального розвитку, віце-головою Ради обрано Віктора Сеу – голову району Сорока. Ще одним „нейтральним” представником став міжнародний експерт, який має досвід роботи в такого роду міжнародних проектах, - Шандор Комен.

За словами Сергія Татусяка, найголовнішими реальними проектами має стати укріплення узбережжя річки Дністер, вирішення екологічних проблем Регіону, реконструкція автомобільних доріг в межах Регіону, оновлення мосту, а також спрощення процедури митного контролю.

- Біля 7 років ми йшли до створення цього Регіону. Завдяки тим новітнім стосункам, ми сподіваємось що фундамент нашої співпраці буде міцним, - зазначив Віктор Сеу.

Представники молдовської сторони зокрема наголосили, що такої співпраці чекали з особливим нетерпінням українці Молдови. „У нас в районі мешкає біля 11 тисяч „молдовських українців”, і вони вдячні за цю точку дотику з розрахунком на майбутнє”, - говорить голова району Флорешти Руссу Міхаіл.

На засіданні були присутні надзвичайний та повноважний Посол Венгерської Республіки в республіці Молдова Дьордь Варга, надзвичайний та повноважний Посол республіки Молдова в Україні Стевілле Іон та секретар Посольства в республіці Молдова Вячеслав Чупринський.

В обласному центрі також відкрито офіс Координаційної ради, керівником якого став начальник відділу міжнародних зв’язків і промоцій Вінницької обласної ради Володимир Мережко. Інше представництво офісу діятиме в Сороках, у Республіці Молдова.

В порядку денному також було затверджено емблему Єврорегіону „Дністер” із символічним зображенням мосту. А от фінансові питання щодо членських внесків учасники засідання відклали до кращих часів, на вирішення „у робочому порядку”.