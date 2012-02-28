Навчання з енергозбереження відбулись у Вінницькій школі-коледжі №29

З 24 по 26 лютого у Вінницькій загальноосвітній школі - гуманітарно-естетичному колежі №29 відбулись практичні заняття в рамках проекту «Зелена демократія», яким передбачено навчання з енергоефективності для учнів та вчителів із десяти пілотних шкіл міста Вінниці.

У заході взяли участь викладачі-куратори та учні з кожної пілотної школи. Під час тренінгу вони знайомилися з різними засобами енергоефективності, також навчалися принципів економії енергії, ознайомилися з приладами, які можна використовувати у школах та інших установах для зменшення енерговитрат.

Фахівці разом з учнями здійснили дослідження школи №29 тепловізором. Учні мали змогу навчитися користуватись цим приладом і на власні очі побачити, в яких місцях приміщення школи втрачає найбільше тепла.

Також під час цих навчань експерти зі Львова провели цікавий тренінг - на досвіді Львівської школи з екологічною спеціалізацією продемонстрували колишні тепловтрати цієї школи і покращення ситуації після впровадження енергоощадних засобів.

Довідка.Проект «Зелена демократія» здійснюється Громадською організацією «Подільська агенція регіонального розвитку» за партнерської підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. У проекті беруть участь 10 пілотних шкіл Вінниці.

Мета проекту - популяризація екологічно-відповідального та дружнього ставлення шкільної громади до кожного приміщення в школі, екологічне та ефективне використання всіх внутрішніх ресурсів (електроенергії, тепла, води, паперу, сортування сміття тощо). Крім того, запровадження принципів «зеленої школи» - це також потужний практичний інструмент підвищення рівня екологічної свідомості школярів.