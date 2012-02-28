Податківці посилять роботу по викриттю тяжких злочинів

Викриття злочинів у сфері оподаткування особливої тяжкості залишаться пріоритетом у роботі податкової міліції ДПС у Вінницькій області – на цьому наголосив перший заступник голови – начальник управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області Андрій Таранов, проводячи оперативну нараду за участю керівників служб очолюваного підрозділу.

Як повідомляє прес-офіцер управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська, за неповні два місяці поточного року працівниками податкової міліції викрито 19 злочинів у сфері оподаткування, усі – тяжкі та особливо тяжкі. Однак темпи праці в жодному разі не можна скорочувати. Не зважаючи на посилену роботу, тіньовий сектор економіки активно діє, відтак наступ на неї провадиться ще більш жорстко.

На сьогодні з початку року податківцям вдалося вивести з «тіні» і спрямувати до бюджету майже 9 мільйонів гривень.