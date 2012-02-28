Директор заводу не віддавав працівникам 632 тис. зарплати

Обласна влада оголосила хрестовий похід проти бізнесменів, які не віддають людям зароблене.

Органи прокуратури Вінницької області теж продовжують виявляти порушення законодавства про оплату праці.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою м. Вінниці порушено кримінальну справу за ст.175 КК України відносно директора одного заводу, який, маючи реальну можливість, не виплатив заробітну плату своїм працівникам у сумі 632 тисяч гривень.