Директор заводу не віддавав працівникам 632 тис. зарплати
11:41, 28 лютого 2012Вінниця
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Втрутилась прокуратура
Обласна влада оголосила хрестовий похід проти бізнесменів, які не віддають людям зароблене.
Органи прокуратури Вінницької області теж продовжують виявляти порушення законодавства про оплату праці.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Прокуратурою м. Вінниці порушено кримінальну справу за ст.175 КК України відносно директора одного заводу, який, маючи реальну можливість, не виплатив заробітну плату своїм працівникам у сумі 632 тисяч гривень.
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