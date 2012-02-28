Вінницький мер пропонує маршрутникам купувати великі автобуси

Вінницький міський голова пропонує маршрутникам, котрі не захотіли працювати в єдиній системі комунального громадського транспорту, або не встигли “вскочити до останнього вагона”, оптимальний, на його думку, вихід. Гройсман закликає перевізників купувати великі — на 100 місць - автобуси.

Про це Володимир Гройсман сказав на прес-конференції, де підбивались перші підсумки впровадження нової схеми руху громадського транспорту.

- Ми готові поставити на маршрути до 20 великих пасажиромістких автобусів за умови, що вони перевозитимуть пасажирів за тарифом 1.50 грн. за поїздку, як це роблять комунальні автобуси, - сказав Володимир Гройсман.