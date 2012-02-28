Джига розповів Януковичу про надої та "Пироговку"

Президент України Віктор Янукович заслухав доповідь голови Вінницької обласної держадміністрації Миколи Джиги про стан соціально-економічного розвитку регіону.

Про це повідомила прес-служба Президента України Віктора Януковича.

Глава держави наголосив, що хоче почути, як область закінчила 2011 рік, плани її розвитку на 2012 рік.

Як повідомив після зустрічі голова Вінницької ОДА, Президент також поцікавився рівнем діалогу влади та громадян – насамперед йдеться про особистий прийом.

За словами керівника регіону, говорячи про ситуацію в АПК області, він зокрема доповів Президентові про розвиток тваринництва та молочного скотарства.

Особливу увагу, зазначив М.Джига, Глава держави приділив проблемним питанням Вінницької області, зокрема завершенню будівництва хірургічного корпусу лікарні ім.М.І.Пирогова.

Зустріч відбулася в резиденції Президента України у с. Нові Петрівці (Межигір’я).

Довідка. За результатами робочої поїздки до Вінницької області Президент України 15 червня 2011 року доручив Прем'єр-міністру Миколі Азарову надати державну підтримку для завершення будівництва хірургічного корпусу лікарні ім. М.І.Пирогова та його оснащення сучасним медичним обладнанням з метою введення в експлуатацію до Дня незалежності України у 2012 році. Для завершення робіт необхідно 169,3 млн. грн.,з яких понад 91 млн. грн. – на обладнання.