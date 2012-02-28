Янукович привітав з 80-річчям створення Вінницької області
Назвав лідерами розвитку АПК
Президент України Віктор Янукович привітав мешканців Вінниччини з ювілейною 80-ю річницею створення області.
“Історія Вінниччини творилася століттями. Назавжди в її книгу доблесті і слави записані незабутні імена козацьких вожаків Івана Богуна та Данила Нечая, героїв Великої Вітчизняної війни – Лялі Ратушної та Василя Порика, таких видатних особистостей, як Михайло Коцюбинський, Микола Леонтович, Василь Стус і багатьох інших”, - йдеться у тексті привітання, розміщеного на офіціному сайті Вінницької ОДА.
“Завдяки великому інвестиційному та економічному потенціалу Вінниччина стає регіоном, що стрімкими темпами розвивається, займаючи провідні позиції в агропромисловому комплексі Української держави, забезпечує ефективне реформування основних галузей суспільного життя.
Це край щедрих і працьовитих людей, багатогранної культури та унікальної природи.
Бажаю усім вам родинного щастя, радості, Божого благословення та нових звершень на благо України”, - сказав Президент.