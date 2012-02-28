На тижневі проїзні вінничани не розохотились

Одним із заходів нової транспортної системи у Вінниці стало запровадження тижневих проїзних, які мали діяти з 23 по 29 лютого і спростити та здешевити городянам пересування в міському електротранспорті. Проте вінничани чи не почули про новацію, чи заздалегідь запаслись на лютий місячними проїзними.

Як повідомив директор КП “Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління” Володимир Бугайчук, із 13 тисяч надрукованих городяни придбали лише 150 тижневих проїзних. Що ж стосується місячних проїзних, то в середньому вінничани розкуповують іх на 700 тис. гривень на місяць.

За словами Володимира Бугайчука, підприємство планує надалі популяризувати цю послугу, позаяк продаж проїзних квитків поповнює касу підприємства обіговими коштами.

У перспективі ж на Вінницю чекає запровадження єдиного проїзного на всі види міського транспорту (крім таксі). Щоправда, цьому передуватиме обладнання всіх транспортних засобів, які перевозитимуть пасажирів, системою навігації GPRS. А “всередині” неї вже можна буде підключити функцію єдиного проїзного.