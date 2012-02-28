"Нива" зіграла унічию з білоцерковським "Арсеналом"

Вінницька “Нива” провела першу товариську контрольну гру у зимове міжсезоння. На виїзді, у Білій Церкві (Київська область), наша команда зіграла унічию з місцевим “Арсеналом” – 0:0.

Ця гра була своєрідним іспитом для новачків “Ниви”. Адже до кінця лютого керівництво вінницького професійного футбольного клубу має відправити заявку до Професійної футбольної ліги України.

Цього тижня наша команда має провести ще два контрольних поєдинки удома, на штучному газоні спорткомплексу “Нива”. Одним із суперників буде все той же білоцерківський “Арсенал”.