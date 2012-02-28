49-річний водій газового господарства помер за кермом
12:40, 28 лютого 2012Вінниця
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Зупинилось серце
За кермом службового автомобіля помер водій Іллінецького управління газового господарства.
Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.
Територіальне управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, який стався 24 лютого 2012 року.
За попередньою інформацією, під час керування автомобілем у 49-річного водія зупинилось серце.
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