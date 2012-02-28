49-річний водій газового господарства помер за кермом

За кермом службового автомобіля помер водій Іллінецького управління газового господарства.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, який стався 24 лютого 2012 року.

За попередньою інформацією, під час керування автомобілем у 49-річного водія зупинилось серце.