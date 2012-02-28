"Аплікація духу" милує око з висоти пташиного польоту

Міжнародний проект під загальною назвою «Аплікація духу» сьомий рік поспіль традиційно проводився на території стародавнього Скіфського городища (Великі вали поблизу м. Немирів).

Це перший в Україні зимовий фестиваль лендарту. Це перший в Україні зимовий фестиваль лендарту. В проекті брали участь художники з міст Вінниця, Київ, Суми, Запоріжжя, Херсон, Харків, Одеса, Львів, Ужгород, Москва Росія), Республіки Польща.

Створені учасниками, в контексті загальної назви проекту об’єкти (ленд-арт, інсталяція, фото, відео, мультимедіа), виконують завдання «міфогенезу» і візуалізують відчуття сучасності в історично складеному середовищі через художній образ.

Напередодні створення містерії на Скіфських валах в ТРК „Магіцентр” відбулась презентація цього міжнародного зимового Фестивалю «Міфогенез – 2012», яка власне стала візитівкою відкриття Експериментального центру сучасного мистецтва.

На презентації виступив вінницький гурт "Очеретяний кіт"

Ленд арт Олега Олійника (Одеса)

Тетяна Саєнко (Київ) "Зміїна лінія"

Євген Мануілов "Подорожні відмітки"



Сергій Сєрко (Херсон)