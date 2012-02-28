Екоінспектори рятують лебедів та крижнів

Близько 12 лебедів оселились на цей час на р. Дністер неподалік від м. Ямпіль Вінницької області. Поряд із ними оселились також крижні (близько 200 птахів), більш відомі як «дикі качки».

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони природи України.

Держінспектори з охорони навколишнього природного середовища Вінницької області беруть активну участь у годівлі та догляді за птахами. Щоб лебеді не голодували, на березі річки для них встановлено годівнички, куди держінспектори щоденно приносять корм.