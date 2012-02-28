Юний художник з Вінниці їздив до королеви Англії

Стипендіат Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» Анатолій Гайструк – обдарований юний український художник з Вінниці, побував на Міжнародної арт-виставці-ярмарку у Лондоні, де презенутвав свій мистецький проект «Українська традиція та сучасність». У Лондоні юнак популяризував духовні та культурні традиції Батьківщини, а літературною складовою його проекту стала книга «Напитися шоломом» (в англійському перекладі - «The sword»), яку він написав під враженнями від пленеру у Новгород-Сіверському, організованому Фондом Л. Кучми. Усі казкові історії, що ввійшли до книги, розкривають неповторний світ української минувшини та її славетних історичних постатей, переносять читача у часи київських князів і описують їхні славнозвісні подвиги, охоплюють період князювання Ярослава Мудрого і діяння його славних дочок у Європі.

Про це повідомляє Благодійна організація Президентський фонд Леоніда Кучми „Україна”.

Свою першу книгу автор наважився надіслати королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ напередодні поїздки до країни, де Анатолій серед 11-ти українців (10 з них – професійні художники) брав участь у Міжнародній арт-виставці-ярмарку.

Відповідь не забарилася: королева Великої Британії Єлизавета ІІ написала теплого листа, в якому подякувала за книгу і побажала юному митцеві нових творчих успіхів.

Анатолій Гайструк підготував для королеви національний сувенір - ляльку-мотанку. Лялька-мотанка здавна виготовлялася з різними побажаннями та символічними значеннями: на щастя, гармонію, на успіх, здоров’я, добро і злагоду. У кожній українській родині лялька-мотанка виконувала роль оберегу, була символом жіночої мудрості, берегинею роду, символом матері-прародительниці та зв’язку між поколіннями. Анатолій убрав свою ляльку-мотанку в національний одяг, вишитий за його ескізом. Цю ляльку він вирішив подарувати Єлизаветі ІІ як прообраз української жінки-матері, аби вона завжди оберігала і підтримувала на всіх дорогах життя Королеву всієї нації.

29 лютого, о 16.00 в приміщенні бібліотеки ім.К.Тімірязєва по вул. Соборній, 70 відбудеться презентація авторської виставки Анатолія Гайструка.