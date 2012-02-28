До Вінниці завітав Генсек Асамблеї Європейських регіонів

28 лютого, в рамках відзначення 80-річчя Вінницької області, відбувся круглий стіл на тему «Міжнародне співробітництво та сильна регіональна демократія як основа європейської інтеграції». Головним спікером заходу став Генеральний Секретар Асамблеї європейських регіонів (АЄР) Паскаль Георген. На теренах області такий захід за участю представника Асамблеї проводився вперше.

Крім почесного гостя із Брюсселю, участь у зібранні взяли: Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Молдова в Україні Іон Ставілле, Генеральний Консул Республіки Польща у м.Вінниці Кшиштоф Свідерек, президент Карпатського фонду, експерт ICDT Кьолеш Шандор, представники Мазовецького та Сьвєнтокшиського воєводств Польщі, голова Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад Сергій Чернов, голова Дніпропетровської обласної Ради Євгеній Удод, заступник голови Фонду Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні Дмитро Лосєв.

А також керівники обласних організацій та установ, голови районних рад та адміністрацій, представники громадських організацій та засобів масової інформації, члени Студентського парламенту – всього понад 220 осіб.

- Це не просто хронологія нашого історичного буття, це можливість розширити горизонти, відчути коріння і привідкрити завісу майбутнього, - зазначив голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк.

Паскаль Георген провів презентацію Асамблеї Європейських регіонів, і запевнив, що членство Вінниччини в цій організації сприятиме розвитку міжрегіонального співробітництва, підвищенню інвестиційної привабливості регіону, а - відтак поліпшенню його соціально-економічного стану. „Я усвідомлюю, наскільки важливо для вас бути сильним європейським регіоном, і про це свідчить кількість делегацій, присутніх тут сьогодні. Коли ви станете членами Євросоюзу, ви зрозумієте, наскільки це важливо – лобіювання інтересів саме регіонів”.

Крім того, в рамках засідання круглого столу, голова Вінницької обласної Ради Сергій Татусяк та голова Дніпропетровської обласної Ради Євгеній Удод підписали угоду про міжрегіональне партнерство. Також Сергій Татусяк та голова комітету Законодавчих зборів Свердловської області Російської Федерації з питань аграрної політики, природокористування й охорони довкілля Ілля Гаффнер підписали протокол намірів щодо співпраці регіонів.