Заборгованість по зарплатні в області скоротилась

У Вінницькій області в січні 2012 року заборгованість по зарплаті скоротилася на 1,7%, або на 0,266 млн. грн., і на 1 лютого склала 15,383 млн. грн.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Із загальної суми боргу 5,778 млн. грн. (37,6%) припадає на економічно активні підприємства, 9,049 млн. грн. (58,8%%) - на підприємства-банкрути, 0,556 млн. грн. (3,6%) - на підприємства, які зупинили господарську діяльність, на економічно неактивних підприємствах.

Найбільша сума боргу неоплаченої заробітної плати припадає на промислові підприємства області - 7,604 млн. грн., підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям, заборгували 1,835 млн. грн., будівельні організації - 1,53 млн. грн., підприємства торгівлі - 1,241 млн. грн., по охороні здоров'я і надання соцдопомоги - 1,615 млн. грн.

