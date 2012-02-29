Експерти знову вимагають в інвалідів хабарі

Днями в одному з районів Вінницької області працівники Управління державної служби по боротьбі з економічними злочинами затримали на «гарячому» під час отримання хабара голову районної медико-соціальної експертної комісії.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Як повідомив начальник УДСБЕЗ УМВС у Вінницькій області Сергій Бевзенко, медичний працівник вимагав та отримав хабар у розмірі 2000 гривень за продовження терміну дії групи інвалідності довічно.

Оперативна інформація, яка надійшла від одного з жителів району, знайшла своє підтвердження і була реалізована працівниками міліції. Підозрювану особу затримували у службовому кабінеті. Під час проведення розслідування до правоохоронців звернулися ще вісім громадян, які стверджують, що вони також постраждали від злочинних дій цього посадовця. За продовження терміну дії групи інвалідності у них вимагали від 800 до 2500 гривень. За цими фактами сьогодні проводиться перевірка.

Наразі прокуратурою даного району було порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.368 Кримінального кодексу (одержання хабара). Санкція зазначеної статті передбачає до 5 років позбавлення волі.