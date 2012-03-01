Медицина області має найвищий показник використання коштів

Для забезпечення діяльності закладів третинного рівня надання меддопомоги у 2012 р. затверджено асигнування в сумі 475,5 млн.грн., що на 16,0% більше бюджету минулого року. З розрахунку на 1 жителя видатки виділені в сумі 289,75 грн.

Аналізуючи фінансові результати 2011 року, начальник управління управління охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації Лідія Діденко повідомила, що функціонування закладів третинного рівня надання меддопомоги у 2011 році забезпечувалось фінансуванням з обласного бюджету в сумі 408,9 млн.грн. Сума недофінансування склала 0,9 млн.грн., в тому числі за рахунок не проведення платежів Держказначейством в сумі 0,4 млн.грн. та відсутністю коштів в обласному бюджеті на суму 0,3 млн.грн.

На третинному рівні в 2011 році продовжувалось будівництво хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. Освоєно 20,1 млн.грн, у тому числі із стабілізаційного фонду - 18,1 млн.грн. та обласного бюджету 2,0млн.грн. Будівельна готовність об’єкта складає 76%. Для закінчення будівництва необхідно 169 млн.грн, у тому числі 107,0 млн грн. на придбання медичного обладнання та 62,0 млн.грн на будівельно-монтажні роботи.

За останні 10 років у 2011 році досягнуто найвищого показника використання коштів по обласному бюджету, що говорить про підвищення відповідальності та контролю з боку керівників та їх заступників.