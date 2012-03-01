Міська влада вшанувала ветеранів спорту

Останнього дня зими з нагоди Дня захисника Вітчизни у приміщенні МДЮСШ № 6 вшановували ветеранів спортивної галузі Вінниці. Приємно, що не обмежились лише красивими словами, але й організували застілля на 140 осіб. Також для заслужених ветеранів війни, праці і спорту виступили вихованці міської школи мистецтв.

Організувала захід, який відбувся вже п’ятий рік поспіль, обласна рада ветеранів спорту за підтримки міського спорткомітету і міського департаменту адміністративних послуг. Голова обласного відділення Національного олімпійського комітету України Федір Новік та заступник міського голови Вінниці Валентина Балицька преміювали ветеранів спорту, які нещодавно відзначили свій ювілей. Зокрема, провідного юнацького тренера з волейболу і чемпіона України серед ветеранів Олександра Селезньова (60 років) та багаторічного провідного спеціаліста спортуправління облдержадміністрації Івана Шумського (70 років).

– Щорічні зустрічі ветеранів спорту з нагоди свята – це чудова традиція, – сказала Валентина Балицька. – Від імені міської вклади вклоняюсь перед вашими досягненнями. Адже саме ви, ветерани, заклали фундамент нинішніх чималих успіхів вінничан у спортивній галузі і слугуєте чудовим прикладом для молоді, яка прагне вести здоровий спосіб життя.

– У часи СРСР спорт був більш масовим. Молодь захоплювалася ним, а не Інтернетом і комп’ютерними іграми, як зараз, – закидає голова обласної ради ветеранів спорту Георгій Самков. – Утім, і зараз бажаючих займатися спортом не бракує. Але розвиток галузі суттєво уповільнює обмежене фінансування – через економічні проблеми в державі.