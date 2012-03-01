Вінничанам все ще боргують 15,4 млн. гривень зарплатні

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств та організацій Вінницької області порівняно з початком 2012 року зменшилась на 1,7% (на 0,3 млн. грн.) і на 1 лютого 2012 року становила 15,4 млн. грн.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Із загальної суми боргу більше половини (58,8%) припадає на підприємства-банкрути, 37,6% – на економічно активні підприємства, частка економічно неактивних підприємств в обсязі заборгованості складає 3,6%.

У загальній сумі заборгованості України питома вага Вінницької області становила 1,5%.

Майже половина (49,4%) невиплаченої заробітної плати припадає на промислові підприємства області. Серед решти підприємств найбільша частка боргу припадає на підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (11,9 %), установи охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (10,5 %) та будівельні організації (10,0 %).

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств у порівнянні до початку 2012 року збільшилась на 11,9% (на 0,6 млн. грн.) і на 1 лютого 2012 року становила 5,8 млн. грн.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які своєчасно не отримали заробітну плату, впродовж січня зросла на 12,4% та становила 2,7 тис.осіб або 0,9% загальної кількості працюючих. Кожному з працівників, кому заробітна плата виплачується із затримкою, в середньому заборговано 2150 грн.

Про наявність заборгованості з виплати заробітної плати повідомили 46 підприємств-банкрутів області. Сума їх боргу, яка становила 9,0 млн.грн. в порівнянні до 1 січня 2012 р. зменшилась на 1,4% (на 0,1 млн. грн.).