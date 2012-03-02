«Нива» програла «Славутичу» на власному полі

Вінницька “Нива” продовжила серію контрольних поєдинків. Після виїзної безгольової нічиї у Білій Церкві з місцевим “Арсеналом” вінничани вдома з рахунком 0:1 програли черкаському "Славутичу", який займає третє місце в турнірній таблиці другої ліги. Матч пройшов на штучному газоні СК “Нива”.

Вінницька команда проти “Славутича” вийшла на поле у такому складі: Череднюк, Бабік, Пасічніченко, Волчков, Немчанінов, Маляренко, Кривий, Хаблов, Коваленко, Сердюк, Грачов. На заміну виходили: Горецький, Фурта, Волошинський, Костюк, Кожухівський, Сестринський, Глушко, Браславський.

Перший тайм обидві команди демонстрували "весняний футбол" - багато боротьби, гра у центрі поля з рідкими гострими моментами біля обох воріт. Другий тайм "Нива" почала дуже активно. Але для голу або не вистачало швидкості, або неточний пас обривав атаку. Численним новачкам “Ниви” бракувало індивідуальної майстерності.

Гості забили єдиний м’яч на 85 хвилині матчу. Екс-гравець "Ниви" Олександр Ніколайчук холоднокровно уразив наші ворота після випадкового відскоку від захисника.