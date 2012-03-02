У Держгірпромнагляду є претензії до "Вінницягазу"

Роботу ПАТ «Вінницягаз» визнати недостатньою, - таке рішення було прийнято під час засідання колегії територіального управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області, в якій взяли участь заступник голови Вінницької ОДА Роман Аксельрод, заступник Вінницького міського голови Володимир Кістіон, головний інженер ПАТ «Вінницякгаз» Олексій Войтенко, директори та головні інженери філій ПАТ «Вінницягаз», а також представники спеціалізованих організацій, які здійснюють обстеження димовентиляційних каналів.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.



Учасники колегії проаналізували роботу ПАТ «Вінницягаз» та виконання рішення Ради управління Держгірпромнагляду щодо дотримання структурними підрозділами вимог промислової безпеки та охорони праці при експлуатації систем газопостачання та стану безпеки при використанні газу в побуті.

Увагу було акцентовано на підвищенні якості проведення планово-технічного обслуговування систем газопостачання та газового обладнання. Зазначено, що у разі виявлення самовільно встановлених газових приладів споживачами та в разі не надання власниками житлових будинків актів перевірок димових та вентиляційних каналів, технічного стану вводів інженерних комунікацій, або невідповідності їх вимогам нормативних актів, газопостачання таких абонентів терміново припинятимуть.

- Під час перевірок структурних підрозділів ПАТ «Вінницягаз», які проводились теруправлінням впродовж 2011 року та у поточному році. було виявлено значні порушення вимог Правил безпеки систем газопостачання України. Є випадки, коли виконання робіт допускаються працівниками, які не пройшли навчання та перевірку знань безпечних методів та прийомів виконання робіт в газовому господарстві. Не всі служби технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання забезпечені необхідними запасними частинами, автотранспортом, матеріалами, обладнанням для проведення робіт з технічного обслуговування систем газопостачання. Окремі служби у кращих випадках забезпечені лише одним сигналізатор загазованості. Подача газу здійснювалась у багатоповерхові будинки, де не було перевірено димові та вентиляційні канали, в результаті чого було припинено газопостачання 16 багатоповерхових житлових будинків, — підкреслив під час засідання начальник державної інспекції нагляду у промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки Андрій Куровський.

Начальник теруправління Анатолій Коваль наголосив на тому, що впродовж 2011 — 2012 років на Вінниччині сталося три нещасних випадки при використанні газу в побуті, під час яких постраждало семеро людей, двоє з них померли. А основні причини нещасних випадків є незмінними — це самовільне встановлення газових приладів, несправний стан та засміченість димових і вентиляційних каналів, самовільне втручання у конструкцію газового обладнання, димових і вентиляційних каналів, а також не доопрацювання служб внутрішньо-будинкового газового обладнання.

В свою чергу головний інженер ПАТ «Вінницягаз»Олексій Войтенко визнав, що підприємство не в повному обсязі виконує покладені на нього завдання. Але при цьому зазначив, що на те є об’єктивні причини та ряд проблемних питань, над вирішеннях яких керівництво ПАТ «Вінницягаз» постійно працює.

— Сьогодні проводиться укомплектування штату. Станом на 29 лютого 2011 року ми прийняли на роботу ще 250 працівників, — сказав Олексій Войтенко. — Торік нами було проведено перевірку 2 300 газорозподільчих підстанцій, більше 142 тисяч комбінованих регуляторів тиску газу у абонентів. Було виявлено більше шести тисяч порушень, які на даний момент усунуто. Виділено кошти на придбання необхідного обладнання для проведення технічного обслуговування систем газопостачання. Сподіваємось, що нам вдасться покращити якість роботи та уникнути нещасних випадків та аварійних ситуацій.

А відтак, на колегії було прийнято рішення укомплектувати служби ПАТ «Вінницягаз», забезпечити їх необхідними приладами, технічними засобами і матеріалами; провести капітальні ремонти газопроводів, споруд та обладнання; розробити методики перевірки спрацювання приладів автоматики безпеки газового обладнання; провести перевірки димових та вентиляційних каналів; скласти списки одиноких, пристарілих, недієздатних осіб, що відносяться до групи ризику та надати їх спеціалізованим підприємствам газового господарства для забезпечення проведення технічного обслуговування; проводити роз`яснювальну роботу з населенням через засоби масової інформації щодо безпечного користування газом.