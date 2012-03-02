Комунальники заробили на мешканцях області 103 млн. гривень

У січні 2012 р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 103,0 млн.грн., що порівняно з відповідним періодом 2011р. більше на 7,5% (або на 7,2 млн.грн.).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 106,4% від нарахованих у 2012р. сум та 37,2% від усієї суми нарахувань (з урахуванням заборгованості минулих років).

Найбільший рівень сплати у січні 2012 р. спостерігався у Тиврівському, Гайсинському, Калинівському районах та містах Козятині і Жмеринці (914,1–176,8%), найменший – у Жмеринському, Хмільницькому, Бершадському, Тульчинському, Липовецькому районах (53,6–72,7%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у січні 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011р. збільшились на 1,1% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт год) становили 469,41 грн.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у січні 2012 р. порівняно з груднем 2011р. на 21,8% і становила 173,9 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 1,8 місяця. Найбільшу частку складає заборгованість за газопостачання – 90,6 млн.грн. (52,1%), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 51,2 млн.грн. (29,4%), утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20,4 млн.грн. (11,7%).

Збільшення заборгованості відбулося у 18 районах області та містах Хмільнику і Вінниці. Найбільше – у Мурованокуриловецькому, Бершадському, Жмеринському, Хмільницькому, Тульчинському районах (на 203,7–149,3%).

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.03 № 976 “Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги” у січні 2012 року з населенням було укладено 44 договори щодо погашення реструктуризованої заборгованості. Загальна сума, на яку було укладено договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості, становила 126,5 тис.грн., а сума внесення платежів, з урахуванням довгострокових договорів, склала у січні 2012 року 57,4 тис.грн.