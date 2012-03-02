Лідер "Свободи" провів зустріч з вінничанами

Заповнена вщент Червона зала кінотеатру ім.Коцюбинського, переважно – люди пенсійного і середнього віку. Багато хто стоїть у проходах, бо немає вільних місць. Так представники вінницької громади очікували на лідера „Всеукраїнського об’єднання „Свобода” Олега Тягнибока.

У своїй промові Олег Тягнибок „змалював” вінничанам невеселу картинку найближчого майбутнього, і привітав з 1 березня не як з початком весни, а з підвищенням тарифів на електроенергію та воду. „Електроенергія, якої у нас надлишок, яку ми за безцінь віддаємо за кордон, тепер нам коштуватиме втричі дорожче, і платитимемо ми у приватні структури, бо, як ви знаєте, більшість обленерго вже в приватних руках”, - зазначив він.

Говорив Олег Тягнибок і про КОД, в якому теж є безліч проблем. Натякав він на провокації з боку влади, через які намагаються розколоти і без того крихку опозиційну єдність. „Наша політична сила реально може подолати 5%-вий бар’єр, але для нас важливо увійти до нового парламенту у складі більшості. Проте ми усвідомлюємо, що незважаючи на ідеологічну різність в партіях, що входять до КОДу, маємо об’єднуватися і довести громадянам, що для нас важливо, аби держава була на шляху демократичного розвитку, народовладдя, верховенства права і соціальної справедливості”.

Також Олег Тягнибок виказав припущення, що влада намагатиметься перенести вибори, що мають відбутися цього року, на 2015 рік, оскільки не впевнена у власних силах, навіть в східних регіонах країни.