Ні рибки з'їсти, ні квіточки зірвати

10:54, 02 березня 2012
Вінниця
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Починаються операції “Нерест” і “Первоцвіт”

Традиційно навесні за ініціативи Державної екологічної інспекції України проводяться масштабні акції «Первоцвіт» та «Нерест».
Про це повідомила прес-служба Міністерства екології та природних ресурсіву України.

Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища відповідно до вимог законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ» та «Про Червону книгу України» зобов’язав територіальні органи Держекоінспекції України посилити державний контроль в галузі збереження об’єктів рослинного світу, організувати проведення операції «Первоцвіт-2012».

У рамках операції до перевірок залучають працівників МВС, лісової охорони, представників центральних органів виконавчої влади, а також засобів масової інформації та громадськості. Оперативна робота ведеться в місцях збору та збуту, шляхах перевезення та в пунктах пропуску через державний кордон.

Так, під час проведення операції «Первоцвіт» у 2011 році було проведено 1613 рейдів-перевірок, в результаті яких зафіксовано 929 випадків незаконного знищення та збуту цикламенів, крокусів, підсніжників, в т. ч. карпатських, тюльпанчиків, сон-трави, плаунів та черемши, за якими складено 929 протоколи про адміністративні правопорушення, з яких 580 направлено в суд для адміністративного провадження.

За результатами минулого року весняно-літньої операції «Нерест» було проведено 1161 рейд, під час яких виявлено 1972 порушення, складено 1975 протоколів про адмінпорушення, з них 425 справ направлено до суду. Притягнуто до кримінальної відповідальності 10 осіб. Крім того, вилучено 5034 кг браконьєрської риби та 1741 одиниць сіток, ятерів, неводів, павуків, електровудок тощо.

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