Вінницькі шашкісти здобули путівки на чемпіонати Європи і світу

У Запоріжжі фінішували чемпіонати України з міжнародних (100-клітинкових) шашок серед юнаків і дівчат до 13 та до 19 років. Вінниччину на ньому гідно представляли вихованці провідного тренера МДЮСШ № 6 міста над Бугом Дмитра Мариненка. Вони змагалися з шашкістами з 11 областей України.

Срібну нагороду у турнірі з класичних шашок (основний вид змагання) серед спортсменів до 19 років здобув вінничанин Василь Пікіняр, а бронзову – його землячка Яна Сіренко. Обидва – кандидати у майстри спорту України.

– Пікіняр і Сіренко та здобули путівки на чемпіонати світу та Європи серед юнаків і дівчат, – розповів Дмитро Мариненко. – Європейська першість пройде у серпні в Дніпродзержинську (Дніпропетровська область), а світова – в грудні в Голландії.

У швидких шашках серед юнаків до 13 років другим став Антон Луценко. Ще одна нагороду здобула Яна Сіренко – вона стала третьою у блискавичній грі.

– У 2004 році я переїхав до Вінниці і вперше повіз своїх вихованців на чемпіонат України, – додає Дмитро Мариненко. – Антон Луценко – вже 11-й мій вихованець з міста над Бугом (до цього Мариненко працював у Дніпропетровську – авт.), який став призером всеукраїнських змагань.