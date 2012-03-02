З кримчан стягнули 195 тис. гривнь боргу за оренду землі
12:40, 02 березня 2012Вінниця
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За втручання прокуратури
За втручання прокуратури Теплицького району державі повернуто понад 195 тисяч гривень заборгованості.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Постановою окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим задоволено позов прокурора Теплицького району Вінницької області в інтересах держави, в особі Гайсинської МДПІ, до ТОВ “ТД “Агроінвест” (м. Сімферополь) про стягнення заборгованості за орендну плату за землю у сумі 195389 грн.
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