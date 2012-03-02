З кримчан стягнули 195 тис. гривнь боргу за оренду землі

За втручання прокуратури

За втручання прокуратури Теплицького району державі повернуто понад 195 тисяч гривень заборгованості. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області. Постановою окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим задоволено позов прокурора Теплицького району Вінницької області в інтересах держави, в особі Гайсинської МДПІ, до ТОВ “ТД “Агроінвест” (м. Сімферополь) про стягнення заборгованості за орендну плату за землю у сумі 195389 грн.

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