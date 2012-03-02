Найдорожча вода за новими тарифами в Луганську, найдешевша у Вінниці.

Про це за матеріалами власного дослідження повідомив УКРІНФОРМ.

Нові тарифи на послуги водопостачання та водовідведення вступили в дію 1 березня у 23 обласних містах України.

Таке рішення 10 лютого ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

"В середньому по Україні тариф для населення збільшився на 33 копійки - з 4,24 до 4,57 грн за кубічний метр або на 7,8%", - зазначив голова Нацкомпослуг Валерій Саратов.

Проте вартість кубометру води суттєво відрізняється по регіонах.

Найдорожчими послуги водопостачання та водовідведення є в Луганську, Запоріжжі та Чернівцях - за кубометр холодної води тут треба заплатити 8,96, 7,51 та 6,9 відповідно. До речі, у Запоріжжі такі тарифи було затверджено ще 1 липня 2010 року.

Найдешевша вода у Вінниці - 2 грн 87 коп. Планку до чотирьох гривень тримають Київ (3,18), Харків (3,3) та Черкаси (3,97).

Решта цін на послуги водопостачання та водовідведення така: Кіровоград - 6,87, Ужгород - 6,78, Херсон - 6,36, Львів - 5,72, Донецьк - 5,51, Тернопіль - 5,48, Севастополь - 5,4, Дніпропетровськ - 5,39, Житомир - 5,34, Полтава - 5,22, Чернігів - 5,11, Суми - 5,02, Хмельницький - 4,96, Рівне - 4,93, Луцьк - 4,79, Івано-Франківськ - 4,52, Одеса - 4,46, Миколаїв - 4,34, Сімферополь - 4,01.

За словами голови Нацкомпослуг Валерія Саратова, комісія відкоригувала тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення з урахуванням виключно ціни на електроенергію.